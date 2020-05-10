+7 495 088 76 68
9:00 — 21:00
Заказать выгул
+7 495 088 76 68
9:00 — 21:00
Заказать в 1 клик
Анкета питомца

Заказ в Гуляй Виляй

Анкета питомца

Какую услугу вы хотите заказать?
Выгул
Передержка
Зооняня

Заказ передержки

Мой питомец —
Кошка
Собака

Заказ зооняни

Мой питомец —
Кошка
Собака

Няня для собаки

Нужен также выгул?
Да
Нет

Что лучше: шлейка или ошейник?

Разбираемся в очень важном вопросе подбора амуниции

Какую амуницию использовать во время прогулок?

Несмотря на растущую популярность Новой Кинологии*, просветительскую деятельность активистов и доводы ветеринаров, у людей нет однозначного мнения по этому вопросу. Мы до сих пор видим, что большинство собак на улицах носят ошейники, иногда даже «строгачи», выгуливаются на поводках.

* направление, представители которого предлагают воспитывать собаку так, чтобы у неё развивались естественные механизмы построения социального контакта в семье и приспособления к окружающему миру. Собака обучается при помощи методов положительного (позитивного) подкрепления.

В этой статье вы узнаете, чем опасен вашему другу поводок с ошейником и почему нужно выбирать шлейку в качестве амуниции.
Поводок изначально — это средство контроля собаки. Собака на поводке будет гулять, где нам нужно, следовать за нами, не сможет убежать. Если наш питомец на поводке, у нас создаётся иллюзия, что мы можем контролировать не только физические движения тела собаки, но и эмоциональное состояние. Некоторые хозяева усугубляют ситуацию, держа животных всегда на коротком поводке.

Когда вы используете поводок с ошейником, высока вероятность повреждения шеи собаки. По информации из современных исследований, такое случается у 90% собак даже из-за случайных рывков. Один такой инцидент может повлечь серьёзные неприятности, аналогично травмам шеи у человека. Шея — важная часть тела животного, она наиболее уязвима и ранима. А болевое воздействие на неё откатывает нас, как хозяев и кинологов, на несколько десятилетий назад, когда тренеры не знали никакого другого способа заставить собаку выполнять команды. Также, например, ношение ошейника является одной из важнейших внешних причин недостаточности щитовидной железы у собак. Она расположена у них впереди шеи, чуть ниже гортани.

Поводок – средство контроля

Шлейка для собаки =
рюкзак у человека

Шлейка (шлея) — часть собачьей экипировки, альтернатива ошейнику. Сделана из кожаных или тканых (из растительных или синтетических волокон) ремней, охватывающих грудь и часть спины собаки.

Шлейка не сдавливает шею собаки, если натягивается поводок, в отличие от ошейника, не пережимает крупные кровеносные сосуды, трахею, соответственно, не становится причиной удушья и гипоксии из-за снижения тока крови к мозгу и уменьшения поступления кислорода в легкие. Давление на грудь и плечи не причиняет вреда внутренним органам, потому что они защищены грудной костью и рёбрами. Для собак ношение шлейки очень схоже с ношением рюкзака у нас, людей. В случае неожиданного рывка вес тела животного равномерно распределяется по ремням, не травмируя шейный отдел позвоночника.

Конечно, и здесь есть исключения — кто-то изобрёл такое приспособление, как шлейки с грузиками. Эта экипировка, в отличие от мягкой ездовой шлеи, также не принесёт ничего хорошего собаке. Использование подобной амуниции приведёт к заболеваниям спины, суставов, «посадит» сердце. Многие применяют её, не догадываясь о трагичных последствиях.

Вопреки мифам, широко распространённым в интернете и за его пределами, шлейка не портит осанку (при условии, что она не затянута и подогнана под вашу собаку), не выворачивает локти (всё тоже самое), не искривляет позвоночник, не приводит к вывиху конечностей (если хозяин не таскает собаку за собой, периодически грубо дёргая её вверх), не натирает (при соблюдении первого условия).

Как подобрать шлейку?

Как именно подбирать шлейку своей собаке?

Шлейка должна иметь достаточно широкие ремни и (необязательно, но желательно) выгнутые по форме тела застежки. Грудной ремень не должен проходить подмышками, так мы избежим натирания. Лучший вариант — когда все ремни регулируются. Материал шлейки не должен легко рваться, выдергивать и путать шерсть, деформироваться. Например, подойдут синтетические нейлоновые ленты.

Хорошая шлейка не должна быть дешевой и некачественно сшитой. Правильно подобранная шлейка отвечает принципам безопасности и удобства вашего питомца, от неё зависит физическое и психическое состояние его здоровья.

Итак, подводя итоги, хотелось бы обратиться к вам с просьбой быть внимательнее к своим четвероногим друзьям и выбирать шлейки, а не поводки с ошейниками. Так вы облегчите жизнь себе и своим собакам.
Закажите выгул с безопасной экипировкой
Made on
Tilda