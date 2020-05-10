Что лучше: шлейка или ошейник?

Шлейка (шлея) — часть собачьей экипировки, альтернатива ошейнику. Сделана из кожаных или тканых (из растительных или синтетических волокон) ремней, охватывающих грудь и часть спины собаки.



Шлейка не сдавливает шею собаки, если натягивается поводок, в отличие от ошейника, не пережимает крупные кровеносные сосуды, трахею, соответственно, не становится причиной удушья и гипоксии из-за снижения тока крови к мозгу и уменьшения поступления кислорода в легкие. Давление на грудь и плечи не причиняет вреда внутренним органам, потому что они защищены грудной костью и рёбрами. Для собак ношение шлейки очень схоже с ношением рюкзака у нас, людей. В случае неожиданного рывка вес тела животного равномерно распределяется по ремням, не травмируя шейный отдел позвоночника.



Конечно, и здесь есть исключения — кто-то изобрёл такое приспособление, как шлейки с грузиками. Эта экипировка, в отличие от мягкой ездовой шлеи, также не принесёт ничего хорошего собаке. Использование подобной амуниции приведёт к заболеваниям спины, суставов, «посадит» сердце. Многие применяют её, не догадываясь о трагичных последствиях.



Вопреки мифам, широко распространённым в интернете и за его пределами, шлейка не портит осанку (при условии, что она не затянута и подогнана под вашу собаку), не выворачивает локти (всё тоже самое), не искривляет позвоночник, не приводит к вывиху конечностей (если хозяин не таскает собаку за собой, периодически грубо дёргая её вверх), не натирает (при соблюдении первого условия).

